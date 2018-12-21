В память о своём, о грустном: на Украине выпустят монету «город Севастополь»

Нацбанк Украины решил отчеканить памятную монету «Город Севастополь». Номинал новой игрушки для нумизматов – 5 гривен.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявленная цена монеты, изготовленнной из недрагоценного биметаллического сплава, составит 44 гривны (около 107 рублей).

«Эта монета продолжает серию Области Украины и посвящена украинскому городу со специальным статусом, расположенному в юго-западной части Крымского полуострова, вокруг уникальной Севастопольской бухты», – ностальгирует Нацбанк Украины.

Сообщается, что монета появится в уполномоченных банках 26 декабря 2018 года.

Примечательно, что изображённый на монете парусник не именуется «Херсонесом», а изображение «Мостика влюблённых» подписано как «мост начала 20-го столетия».

Два с лишним года назад украинский нацбанк уже выпускал монету с изображением Крымского полуострова с тем же номиналом.

Фото: Нацбанк Украины

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.12.18

Коломойский: Россия сплочена – развала не будет. / Не братья: Путин признал, что русские и украинцы не один народ. / ФСБ передала крымскому музею 182 предмета античного «конфиската». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»