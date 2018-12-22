Киевский режим перехитрил сам себя, переименовав каноническую Украинскую церковь в Русскую

Раскол православия в «Незалежной» на «киевско-византийское» и «московское», который затеяли президент Порошенко с Константинопольским патриархом при активной поддержке Вашингтона, может привести к непредсказуемым последствиям для государственного образования под названием «Украина».

Насильственное переименование канонической Украинской православной церкви в Российскую Православную Церковь в Украине – это своего рода момент истины, который приведёт к окончательному духовному и идеологическому размежеванию проживающих на территории «Незалежной» верующих, называющих себя православными.

Во-первых, все православные приверженцы Русского мира и «политические русские» на Украине, а не только в Донбассе, вынуждены будут уже открыто сплотиться вокруг новой церкви со словом «Русская» в названии.

Во-вторых , – они получают в своё распоряжение официально зарегистрированный легитимный институт, который будет находиться под защитой международных и европейских структур.

В-третьих, – Российская Федерация получит в своё распоряжение все дипломатические и иные инструменты для защиты «своей национальной церкви» на Украине, в случае грубого давления на неё со стороны киевского режима.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в авторской колонке для издания «ПолитНавигатор» рассказал западно-украинский политолог Олег Хавич, вынужденный покинуть «Незалежную» после угрозы ареста СБУ за критику нарушения прав национальных меньшинств киевским режимом.

«Верховная Рада приняла закон, по которому Украинская Православная Церковь обязана сменить название, и указать в нём свою принадлежность к РПЦ. Как по мне, Россия должна сказать за это «спасибо».

Всё нужно называть своими именами, и это облегчает жизнь. Хотя принятые 20 декабря на Украине изменения к закону «О свободе совести и религиозных организациях» преисполнены эвфемизмов и казуистики, результатом их буквального исполнения станет переименование Украинской Православной Церкви (УПЦ) в «Російську Православну Церкву в Україні», что, по моему мнению, является правильным решением.

Правда, и с этим названием не всё в порядке в плане однозначности – ведь слово «російська» с украинского языка на русский можно перевести и как «российская», и как «русская». Чувствуется, что авторы закона привлекали к его разработке профессиональных лингвистов, поэтому даже если и будут попытки перерегистрировать Церковь под названием «Руська Православна Церква в Україні», то вряд ли они станут успешными. Прошу извинить за вынужденную тавтологию и «игру словами», просто часть читателей «ПолитНавинатора» не подозревает, что термины «российский» и «русский» переводятся на украинский язык одинаково.

Чтобы завершить тему не сути, а формы, отмечу, что Русская Православная Церковь теоретически может повлиять на новое название Украинской Православной Церкви. Ведь закон принуждает УПЦ указать в своём новом названии «полное уставное название религиозной организации, руководящий центр находится в государстве-агрессоре» с возможным добавлением слов «в Украине» «И/ИЛИ обозначения своего места в структуре иностранной религиозной организации». То есть если завтра собор РПЦ сменит название своей автономной Церкви с «Украинская Православная Церковь» на «Русская Православная Церковь в Таврии, Новороссии и Малороссии», то чисто формально его можно будет подавать на регистрацию в Министерство юстиции. Скажете, нет таких административно-территориальных единиц? Так и Константинополя не существует на карте с 1930 года, но предъявляющий претензии на каноническую территорию Украины Патриархат ведь именует себя «Константинопольским»?..

Предыдущий абзац – это были уже не «игра словами», а «игры разума», к сожалению, ничего подобного не будет, и через несколько месяцев нынешняя УПЦ будет переименована в «РПЦ в Украине», и соответствующие названия получат её общины, монастыри и Лавры. Но с моей личной точки зрения, это пойдёт только на пользу не только здравому смыслу, но и «политическим русским» на Украине, и самой России.

Во-первых, как я уже отмечал, всё лучше называть своими именами. Во-вторых, за последние несколько лет само слово «Украина» настолько дискредитировано среди адекватных людей – причём не только в окружающем её мире, но и на территории самой б/УССР – что любой успешный проект просто вынужден будет отказаться от этого географического термина в названии. В-третьих, в «РПЦ в Украине» останутся только «политические русские» и люди, выступающие за союз с Россией. Архиерея, священника и мирянина этой Церкви уже ничем нельзя будет запугать – за свою веру они будут готовы идти до конца. А что священникам этой Церкви теперь официально запретят быть капелланами в вооружённых формированиях Украины – так подобный запрет давно существует де-факто, да и вообще давно пора прекратить освящение братоубийственной войны на Донбассе.

Но самое главное – Россия наконец получит публично одобряемый в РФ повод для вмешательства в ситуацию на Украине в случае неминуемых репрессий против канонической Православной Церкви и русскоязычного населения. Ведь одно дело – защищать какую-то «криптобандеровскую» УПЦ, пусть и в составе Московского Патриархата, и совсем другое – миллионы людей, прямо и публично называющих себя русскими. Более того, этот повод могут счесть легитимным и многие европейские страны, чьи национальные меньшинства ныне страдают от действий киевского режима.

Хотел бы отметить: новый закон очевидно противоречит Конституции Украины (об этом прямо написано в сопровождающем его экспертном заключении) – но ей противоречат все действия киевских властей начиная с 21 февраля 2014 года. Поэтому когда отдельные юристы говорят о том, что перерегистрация уставов общин, монастырей и Лавр в связи с изменением названия Церкви приведёт к потере ими государственного и коммунального имущества, ныне находящегося в аренде (а речь ведь не только о культовых сооружениях), то это выглядит как «плач по шапке при потерянной голове». Ведь при изменении названия юридическое лицо не меняется – то есть все ранее подписанные структурами УПЦ договора формально остаются в силе и для структур РПЦвУ. А если органы власти или местного самоуправления, которым принадлежат многие строения храмов, монастырей, церковных учебных заведений и т. п., захотят эти договора со структурами РПЦвУ разорвать – то для этого никакой закон не нужен.

К примеру, в ноябре 2018-го Министерство юстиции Украины отменило государственную регистрацию права Украинской Православной Церкви на пользование Почаевской Свято-Успенской Лаврой, передало ее обратно в управление Кременецко-Почаевскому государственному историко-архитектурному заповеднику, а позже это решение утвердил Кабинет Министров Украины, отменив своё распоряжение времён первого премьерства Виктора Януковича.

Перефразируя старый анекдот, «бить будут не по паспорту, а по морде», и название «Украинская Православная Церковь» от этого не спасёт, даже если каким-то чудом новый закон не вступит в силу. Для «активистов» и «патриотов» храмы канонической Православной Церкви на Украине давно являются «филиалами ФСБ», о чём эти вандалы регулярно пишут на их стенах. Возможно, в России начнут относится к этому хоть немного серьёзнее, когда осквернять будут храмы Церкви со словом «Русская» в названии», – заключает Хавич.

Крым. Другие новости 21.12.18

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