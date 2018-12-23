Второй из табакерки: президент Черногории тоже захотел отдельную церковь

Президент Черногории Мило Джуканович, известный своими враждебными действиями и высказываниями в адрес Сербии и России, заявил о намерении добиваться автокефалии от Сербской православной цекви и получить томас от Константинополя.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает черногорское агенство RTCG.

«Сербская православная церковь очень настойчиво подрывает черногорскую независимость. Я считаю, что необходимо продолжить работу по восстановлению автокефальной Черногорской православной церкви, и государство будет заниматься этим и нести за это ответственность», – заявил Джуканович.

Неканоническая Черногорская правосланая церковь объявила автокефалию в 1993 году, однако остаётся никем не признанной.

Единственной канонической православной церковью в республике является Сербская православная церковь.

Напомним, власти Черногории и лично Джуканович дважды обвиняли Россию в причастности к протестным митингам в столице республики Подгорице и даже в подготовке государственного переворота в стране.

Черногория отделилась от Сербии в 2006 году по результатам референдума: 55,4 % избирателей против 44,6 %. Многие эксперты подвергают сомнению эти результаты.

В марте 2014 года Черногория присоединилась к санкциям против России, а в мае 2017 вступила в блок НАТО.

Симферополь, Валентин Карамазов

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