Российский потребитель переходит на российские вина

Сухие и игристые вина российского производства пользуются всё большей популярностью у российских граждан.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«Виноделие на сегодняшний день является модной отраслью, очень многие пошли в эту сферу агропромышленного комплекса. Самое главное, что наше вино, наше игристое вино становится конкурентоспособным. Его активно покупают зарубежные страны – пока в основном участники СНГ, но тем не менее. Оно участвует в разных конкурсах и занимает очень достойные места», – цитирует министра РИА «Новости».

«Если говорить о потреблении российского вина у нас в стране, то буквально за короткое время, по-моему, с начала этого года, продажи вина выросли на 3%, а продажи игристого вина – на 0,5%. Я очень надеюсь, что на Новый год на столах у россиян будет российское шампанское и отечественное вино», – добавил Патрушев.

В свою очередь, глава Роскачества Максим Протасов также подтвердил успехи России в импортозамещении продукции виноделия. Среди наиболее популярных у россиян – вина, произведённые из сортов каберне, совиньон и мерло, выращенных на территории России.

«Мы посетили 42 винодельческих предприятия в 4 регионах России. Это 40% виноградников России – основной объем качественных, современных виноградников, которые есть в стране. Теперь мы знаем их сортовой состав, урожайность и можем с высокой долей уверенности сказать, что самые распространенные сорта на отечественных виноградниках – это каберне совиньон и мерло, как и во всем мире», – цитирует руководителя Роскачества business.ru.

Симферополь, Иван Капустин

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