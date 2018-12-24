Научились у МИДа: РПЦ будет обижаться и ждать, когда Константинополь позовёт на разговор

Русская православная церковь (РПЦ) не решается рвать все связи с Константинополем и даже готова к диалогу, но не за счёт «отказа от истины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что «мяч на стороне» Варфоломея, а не на стороне Кирилла, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Кроме прочего, Легойда заявил о том, что в РПЦ «чрезвычайно обеспокоены ситуацией на Украине по разным направлениям».

«Что касается отношений с Константинополем, то понимаете: христианин вообще не имеет права думать о какой-то точке невозврата, в том смысле что мы всегда готовы к диалогу, но этот диалог не может означать отказа от истины», – цитирует RT специалиста в области религиоведения.

А пока РПЦ остаётся на позиции, предшествующей неадекватным действиям Константинополя в отношении канонической Украинской православной церкви, и будет ждать, какие действия соизволит предпринять Варфоломей.

«Это не вопрос пересмотра нами своей позиции или какого-то компромисса, об этом речь не идет. Мы готовы говорить, но для этого Константинополь должен войти в этот диалог. А сейчас у нас получается пространство непересекающихся монологов. Мы готовы, но мяч не на нашей стороне. Нам нужен какой-то адекватный ответ», – рассуждает и надеется Легойда.

Напомним, Синод РПЦ МП назвал действия Константинополя на Украине «легализацией раскола» и прекратил евхаристическое общение. Однако отказался предавать анафеме Вселенского патриарха Варфоломея.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.12.18

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