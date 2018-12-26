ФИФА собирается наказать РФС за участие в Кубке Крыма

Международная федерация футбола (ФИФА) направила запрос в адрес Российского футбольного союз (РФС) с требованием подробного разъяснения причин участия двух российских клубов – саратовского «Сокола» и махачкалинского «Анжи-2» – в Открытом зимнем Кубке Крымского футбольного союза в 2017 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба РФС.

Как известно, сразу после исторического референдума 2014 года УЕФА запретил РФС появляться в Крыму и организовывать любые турниры или принимать участие в них.

В Российском футбольном союзе сказали, что разбираются в ситуации. Между тем, ФИФА начала «расследование инцидента».

Заместитель директора по спорту «Сокола» Сергей Огулев уже прокомментировал участие команды в Кубке.

«Никакие бумаги от ФИФА о начале расследования мы не получали. Разрешения играть в Крыму от РФС тоже не было – с 2014 года наша команда регулярно проводит там сборы. В 2017 в Крыму проводился зимний Кубок, организаторы сбора предложили нам принять участие и мы согласились», – цитирует Огулева Sport24.ru.

В свою очередь, директор «Сокола» Алексей Потапов заявляет, что команда приезжала на полуостров, но не принимала никакого участия в Кубке Крыма, а занималась предсезонной подготовкой.

«Насколько я знаю, это был неофициальный турнир. Может быть, источник перепутал его с Кубком Крыма, в котором играют лишь местные команды. Соревнование, в котором мы участвовали, было предсезонной подготовкой на сборах. Для собравшихся там команд организовали турнир, не имеющий никакого официального значения и отношения к нашему футбольному союзу. Вопрос обсуждения клубов с РФС об участии в соревновании даже не стоял», – цитирует Потапова издание «Чемпионат».

Симферополь, Иван Капустин

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