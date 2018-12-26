Новый год в окопах: в Минобороны РФ не исключают, что Порошенко пойдёт ва-банк под бой курантов

Впервые поле распада СССР российские войска, дислоцированные на юго-западном направлении, встретят 1 января 2019 года не в местах постоянной дислокации, а в окопах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет военный обозреватель «Независимой газеты» Владимир Мухин.

«Вполне вероятно, что впервые за все постсоветское время большинство воинских частей, дислоцированных на юго-западном стратегическом направлении, встретит 2019 год не на зимних квартирах, а в поле, – отмечает эксперт. – Вчера в штабе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях в ближайшие семь недель будут проведены учения и тактико-огневые занятия. В ходе них «подразделения ЗВО освоят новые приемы ведения тактических действий на поле боя». Данные маневры выглядят очень масштабными, поскольку в них «задействованы 600 единиц боевой техники и более 3 тыс. военнослужащих». В том числе совершенствовать боевую выучку будут экипажи и расчеты танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А, артиллерийских систем «Нона-СВК», Мста-Б, Мста-С, БМ-21 «Град», «Торнадо-Г» и т.д.

В то же время различные виды мероприятий, связанных с повышением боевой выучки и готовности войск, проводятся и в Южном военном округе (ЮВО). В пресс-службе округа сообщили, что в войсках продолжается создание аэромобильных групп, которые «в условиях низких температур и сложном рельефе местности будут отрабатывать задачи тактического воздушного десанта в рамках плановых занятий по боевой подготовке». При этом подчеркивается, что отличительной чертой аэромобильных групп является «их способность собственными силами оперативно перемещаться, используя транспортные и многоцелевые вертолеты в качестве средства маневра и воздушной разведки, а ударные вертолеты – как средство огневой поддержки».

Заметим, что такую тактику действий осваивают не только подразделения ВДВ, но и мотострелковые войска, а также морские пехотинцы. Ранее в пресс-службе ЮВО сообщали, что во всех батальонах общевойсковых объединений и воинских частях морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии Южного военного округа готовятся десятки аэромобильных групп.

Видимо, опасаясь применения ВСУ химического оружия, в подразделениях ЮВО и ЗВО регулярно проводятся «масштабные тренировки по ликвидации последствий применения оружия массового уничтожения». А расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 и оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» организуют «одиночные и групповые пуски по группировке войск, воздушным и наземным целям и объектам инфраструктуры условного противника».

Аналогичные маневры проводят боевые корабли и катера Черноморского флота, а также авиация. В частности, сейчас большинство кораблей ЧФ сконцентрированы вблизи Крыма. А расположенный вблизи Севастополя военный аэродром Бельбек пополнился эскадрильей современных истребителей Су-27СМ и Су-30М2. Вчера пресс-служба ЧФ сообщила, что в Севастополь из Средиземноморья возвращается один из самых новых и боеспособных кораблей ВМФ РФ фрегат «Адмирал Эссен». После передачи его флоту в 2016 году экипаж фрегата в основном выполнял боевые задачи у берегов Сирии, применяя крылатые ракеты «Калибр-НК» для ударов по скоплениям террористов. Теперь же в условиях возможной украинской агрессии «Адмирал Эссен» востребован на ЧФ», – приводит Мухин данные по подготовке Минобороны РФ к масштабной вооружённой провокации со стороны Киева в Донбассе и на Крымской границе.

О концентрации Россией военной силы на юго-западе рассказал изданию и военный эксперт, генерал-лейтенант Юрий Неткачев: «Минобороны РФ организовало весомые и эффективные меры в связи с тяжелой обстановкой, которая складывается на юго-западных рубежах РФ. И они, конечно, направлены на то, чтобы эффективно обеспечить военную безопасность России».

«Размещение подразделений ЗВО и ЮВО на долгое время (почти два месяца) на полигонах в палатках и землянках говорит о серьезности ситуации на российско-украинской границе. Ранее, как известно, такие занятия проводились в пунктах постоянной дислокации на стрельбищах и танкодромах, расположенных вблизи военных гарнизонов. Но сейчас западный сосед непредсказуем. Его агрессия может последовать в любой момент и в любом месте российской границы. Поэтому в ЗВО и ЮВО не дают войскам расслабляться», – сообщает военный эксперт.

Напомним, ранее большинство экспертов сходилось во мнении, что после «керченского инцидента» Вашингтон вряд ли в ближайшее время даст отмашку Порошенко на масштабную провокацию против России, так-как западные лидеры, а также организации и СМИ, призванные обеспечить пропагандистскую атаку на Москву, будут отмечать рождественские праздники. Кроме того, в это время подавляющему большинству западных избирателей будет не до «агрессивной политики Кремля».

В свою очередь, украинские эксперты также подтверждают, что президент Порошенко сам не захочет испытывать на прочность украинских избирателей и портить им праздники незадолго до выборов.

Однако, по мнению российских наблюдателей, к началу января на Западе уже закончатся рождественские каникулы, поэтому в Пентагоне могут не принять во внимание ни праздничный календарь, принятый в православной традиции, ни предвыборные проблемы полностью зависимого от Вашингтона и, скорее всего, уже списанного, Петра Порошенко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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