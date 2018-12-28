Египтянина, назвавшего сына Путиным, не пустили на Украину

Египетскому репортёру Момену Мохтару запретили посещать «Незалежную» за «антиукраинское», по мнению консульских служб, имя, выбранное для сына.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает телеканала «360».

Журналист объявлен персоной нон-грата и получил отказ в выдаче визы. Кроме того, Мохтару, часто снимавшему репортажи на Украине, поступают угрозы в соцсетях от украинских националистов.

Причину отказа репортёру долго не объясняли, пока о ней не узнал его египетский коллега Ахмед Гомаа, который был приглашён на торжественный прием в киевское представительство в Каире в честь Дня независимости Украины.

«Они прислали приглашение моему коллеге, он пришел в консульство в Каире, и там генконсул Украины сообщил, что я у них в черном списке из-за имени моего сына. Они специально пригласили его, чтобы это сообщить», – объяснил Момен Мохтар.

Сам журналист не стал особенно огорчаться, так как, по его словам, на Украине ему грозят расправой.

«Поэтому я никогда не поеду на Украину. Это радикалы с Украины писали мне сообщения, полные гнева и угроз. Боюсь, если кто-то узнает, что я отец Путина – меня ждет расправа», – цитирует Момена телеканал «360».

Репортёр рассказал, что решил назвать своего сына в честь президента РФ, потому что его родители «восторгаются» российским лидером, и он сам уважительно к нему относится. Сын журналиста родился в 2016 году.

По его словам, сначала в Египте это стало сенсацией, но потом все привыкли.

«Сейчас все уже привыкли. Относятся нормально, даже хорошо», – пояснил Мохтар.

Фото пользователя Фейсбук Mo'men Mokhtar

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