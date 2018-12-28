Украина наехала на Huawei – «прогиб под Трампа» могут не засчитать

Украина, следуя курсу Вашингтона на протекционистское притеснение китайской компании, оштрафовала ООО «Huawei Украина» на сумму свыше 100 тысяч гривен.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Антимонопольный комитет Украины.

«ООО «Хуавей Украина» оштрафовано на общую сумму 109 800 грн за совершение двух нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, предусмотренных пунктом 13 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», в виде непредставления информации Антимонопольному комитету Украины по требованию Председателя Антимонопольного комитета Украины в установленные им сроки», – говорится на сайте комитета.

Напомним, президент США Трамп инициировал в Америке кампанию против китайского гиганта в сфере телекоммуникаций. Производимое компанией оборудование запрещено закупать американским гражданским и военным учреждениям. В первую очередь под запрет попали смартфоны Huawei.

Украинский журналист-международник Олег Волошин, комментируя демарш Украины против китайской компании, отметил, что на «прогиб под Трампа» от «полуколониальной страны» скорее обратят внимание в Китае, чем в Вашингтоне. И ничего хорошего «Незалежной» это не сулит.

«Атака на крупнейшую китайскую IT-корпорацию Huawei – это ключевой элемент новой политики Вашингтона по сдерживанию роста технической мощи китайского дракона. Наша власть подтвердила свой полуколониальный статус, включившись в эту борьбу.

Не знаю, заметят ли сигнал в Вашингтоне, но в Китае, который после смены режима в 2014 мы и так утратили как потенциально крупнейшего инвестора, прогиб под Трампа «оценят».

А ведь достаточно было просто отозвать посла Чалого, убедившего Порошенко вмешаться в выборы 2016 на стороне Клинтон. И не пришлось бы жертвовать коренными экономическими интересами своей страны. Трамп бы и так оценил», – иронически комментирует украинский эксперт.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.12.18

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