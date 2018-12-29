На Украине молодой узбек избил престарелого бандеровца возле штаба националистов

В Ивано-Франковске 21-летний местный житель избил 71-летнего председателя регионального отделения ОУН-УПА (запрещена в РФ) Богдана Боровича.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Стоит отметить, что правоохранители безоговорочно встали на сторону Боровича и обвинили во всём молодого человека, утверждая, что он был пьян.

Инцидент произошёл двумя днями ранее возле офиса украинской нацистской организации. По версии местных правоохранителей, кофликт якобы спровоцировал нетрезвый молодой мужчина.

«Он подбежал к неизвестным ему лицам и начал оскорблять. После этого женщину толкнул в сторону, а мужчине умышленно нанес удар кулаком в лицо. После этого пострадавший упал на землю, а злоумышленник продолжил наносить удары кулаком в голову. Когда нападающий пытался покинуть место происшествия, неравнодушный гражданин и полицейский, в гражданском, который проходил мимо, догнали и остановили его», – утверждают в полиции.

Бандеровца доставили в больницу, где ему диагностировали «ушиб головного мозга, кровоизлияние и перелом костей лицевого черепа».

Сообщается, что молодой человек – укоренившийся в Прикарпатье уроженец Узбекистана.

Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса («умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую потерю трудоспособности менее чем на одну треть»; наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет).

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.12.18

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