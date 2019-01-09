Крымчане и украинцы боятся ездить друг к другу

В новогодние и рождественские праздники на крымско-украинских погранпереходах зафиксировано резкое сокращение количества граждан, следующих в обоих направлениях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей официальной странице в фейсбуке отчиталась пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«В 2019 году в период рождественских праздников (с 5 по 7 января) в обоих направлениях через админграницу проследовали на 29% граждан меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество граждан, которые направлялись в сторону полуострова, снизилось на 34%», – говорится в публикации.

Сообщается также, что на новогодние праздники (с 30 декабря 2018 по 1 января 2019 года) государственную границу между российским Крымом и Украиной пересекли на 25% граждан меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал «Новый День», на Украине продолжается шпионская истерия в отношении российских граждан, в особенности мужского пола.

Напомним, в первую неделю нового года отказано во въезде на Украину около 800 гражданам России.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 09.01.19

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