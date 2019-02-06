Украинские пограничники заявили об увеличении пассажиропотока с Крымом

В январе 2019 года пассажиропоток между Украиной и Крымом увеличился на 17% по сравнению с декабрём 2018 года. Такие данные приводит пресс-служба министерства по делам «временно оккупированных территорий» Украины.

По данным ведомства, в январе российско-украинскую границу в районе Крыма в обе стороны пересекло 140 тыс. 642 человека и 21 тыс. 860 транспортных средств. Наиболее популярным пунктом пропуска оказался «Каланчак». В этом месте в направлении России границу пересекли 34 тыс. 922 человека и 3436 транспортных средств, отметили в ведомстве.

При этом, как писал «Новый День», в новогодние и рождественские праздники на крымско-украинских погранпереходах фиксировалось резкое сокращение количества граждан, следующих в обоих направлениях. «В 2019 году в период рождественских праздников (с 5 по 7 января) в обоих направлениях через админграницу проследовали на 29% граждан меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество граждан, которые направлялись в сторону полуострова, снизилось на 34%», – констатировали в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

На новогодние праздники (с 30 декабря 2018 по 1 января 2019 года) государственную границу между российским Крымом и Украиной пересекли на 25% граждан меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. На Украине продолжается шпионская истерия в отношении российских граждан, в особенности мужского пола, подогреваемая украинскими СМИ.

Напомним, в первую неделю нового года было отказано во въезде на Украину около 800 гражданам России.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 06.02.19

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