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Четверг, 24 января 2019, 10:04 мск

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Более шести тысяч россиян не смогли попасть на Украину

В 2018 году украинские пограничники отказали во въезде на территорию незалежной более 6 тысячам граждан России. Об этом сообщил пресс-секретарь погранслужбы страны Олег Слободян.

По его словам, россияне стали меньше ездить на Украину. Однако число отказов в пересечении границы гражданам России выросло по сравнению с 2017 годом и достигло 6,5 тысячи, передает «Эспрессо TV».

Чаще всего россиянам отказывают по трем причинам: неподтверждение цели поездки, превышение срока нахождения на территории Украины во время предыдущих посещений, а также посещение Крымского полуострова, который Киев считает своей оккупированной Россией территорией.

Кроме того, Слободян не исключил, что украинские власти могут ввести визовый режим для граждан России. «Такое решение обсуждается. Погранслужба действует исключительно в правовом поле в пределах своей компетенции, – сказал он. – Речь идет, насколько мне известно, о биометрическом визовом контроле, о возможном въезде граждан РФ исключительно по биометрическим паспортам».

Также Киев рассматривает возможность введения для россиян электронной системы предварительного уведомления о поездке.

В настоящее время, чтобы попасть на Украину, необходимо пройти биометрический контроль. Въезжающие должны пройти процедуру дактилоскопии и предъявить документы, подтверждающие цель визита в страну.

Как ранее сообщал «Новый День», на крымско-украинских погранпереходах зафиксировано резкое сокращение количества граждан, следующих в обоих направлениях. Крымчане все меньше посещают Украину из-за ужесточения правил въезда, в то же время украинцы опасаются ехать в Крым, где, по голословным утверждениям украинских СМИ, они могут якобы подвергнуться преследованиям.

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

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