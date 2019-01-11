12 жертв керченской трагедии остаются в больницах

В московских и крымских больницах продолжают лечение 12 человек, пострадавших в керченской бойне 17 октября прошлого года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в Минздраве республики.

«В больницах Москвы остаются на лечении 10 человек, еще двое ранее были переведены в Крым из Краснодара и продолжают лечение здесь», – цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Напомним, на 12 декабря прошлого года в больницах оставались 15 пострадавших, из них 11 детей. В Москве было 13 человек.

Ранее, 22 ноября, крымский минздрав сообщил, что из больниц Крыма выписаны последние пациенты из 25 пострадавших во время атаки на колледж. Отмечалось, что на тот момент на лечении в Москве остаются 10 человек (7 детей и 2 взрослых) и двое взрослых в Краснодаре.

17 октября 2018 года студент четвёртого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой в библиотеке колледжа.

Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 пострадали. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.

Симферополь, Иван Капустин

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