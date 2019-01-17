Капитальный ремонт в пострадавшем после бойни керченском колледже намечен на лето

В политехническом колледже Керчи завершён первый этап аварийно-восстановительных работ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в министерстве образования Крыма.

«Первая стадия работ по восстановлению керченского колледжа завершена. Капитальный ремонт, запланирован на лето 2019 года», – сообщили в ведомстве и добавили, что «занятия продолжатся после завершения зимней сессии».

Сообщалось, что на аварийно-восстановительные работы было заложено девять с лишним миллионов рублей. Ещё 114 млн предусмотрены республиканским бюджетом на капитальный ремонт.

Ранее возобновились занятия в уцелевшем крыле главного здания учебного заведения.

«Всё это время студенты колледжа «ютились» в третьем корпусе. Учеба была организована в две смены», – писал на своей странице в Фейсбуке глава администрации города Сергей Бороздин.

Напомним, 17 октября 2018 года студент четвёртого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой в библиотеке колледжа.

Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 пострадали. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.

Как сообщал «Новый День», в московских и крымских больницах продолжают лечение 12 человек.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.01.19

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