Студенты пострадавшего Керченского политехникума вернулись в главный корпус

В Керченском политехническом колледже возобновились занятия в уцелевшем крыле главного здания учебного заведения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава администрации города Сергей Бороздин, ометив, что ремонтом занимался судостроительный завод «Залив».

«Больше полумиллиона рублей выделило предприятие на восстановление запасного выхода, который с 70-х годов практически не использовался и был в аварийном состоянии. Заливчане на безвозмездной основе по личной инициативе в нерабочее время сварили необходимые металлоконструкции. В течение месяца было оборудовано крыльцо и установлены современные двери из металлопластика. Для удобства учащихся в ближайшее время планируется смонтировать освещение новой входной группы», – написал глава администрации.

Часть заведения, где произошла бойня, и главный вход пока закрыты – там продолжается ремонт.

«Все это время студенты колледжа «ютились» в третьем корпусе. Учеба была организована в две смены», – уточнил Бороздин.

Напомним, атаку на Керченский политехнический колледж студент четвертого курса учебного заведения Владислав Росляков совершил днем 17 октября. Он подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой в библиотеке колледжа. Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 пострадали. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.

Как сообщал «Новый День», прах керченского убийцы тайно захоронили под чужой фамилией.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.12.18

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