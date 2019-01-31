Детский омбудсмен представила Путину «осмысленные» предложения после трагедии в керченском колледже

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о создании межведомственной рабочей группы по разработке мер для предотвращения в Крыму трагедий в детских и молодёжных учреждениях.

В первую очередь эти меры коснутся повышения уровня безопасности внутри заведений и усиления антитеррористической защиты по внешнему периметру учебных зданий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что все предложения уже представлены президенту, Кузнецова сообщила сегодня журналистам.

«Была создана межведомственная рабочая группа, прямо там, на месте трагедии в Керчи, мы обсуждали предложения, они были осмыслены и представлены президенту», – цитирует Кузнецову ТАСС.

Детский омбудсмен признала, что сделано в этом отношении пока немного, и на реализацию всех мер уйдёт достаточно времени. Тем более, что в сравнении с российскими учебными заведениями, ситуация в крымских учреждениях, в части безопасности, кардинально отличалась в худшую сторону.

Напомним, что капитальный ремонт в пострадавшем после бойни керченском колледже намечен на лето.

О том, что завершён первый этап аварийно-восстановительных работ, сообщили в министерстве образования Крыма.

«Первая стадия работ по восстановлению керченского колледжа завершена. Капитальный ремонт, запланирован на лето 2019 года», – сообщили в ведомстве и добавили, что «занятия продолжатся после завершения зимней сессии».

17 октября 2018 года студент четвёртого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков подорвал взрывное устройство в столовой учебного заведения, расстрелял учащихся и преподавателей, после чего покончил с собой в библиотеке колледжа.

Жертвами атаки стали 20 человек, как минимум 73 пострадали. Первоначально было возбуждено уголовное дело по статье «теракт», позже его переквалифицировали на статью о массовом убийстве.

Как сообщал «Новый День», в московских и крымских больницах продолжают лечение 12 человек.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 31.01.19

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