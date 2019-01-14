Киев засекретил личности попавших под украинские санкции россиян

Режим Порошенко отказался предавать огласке имена и названия российских физических и юридических лиц, внесённых в последний по времени санкционный список.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в правительстве «Незалежной».

«Запрашиваемые сведения являются служебной информацией и разглашению не подлежат», – такой ответ получили на свой запрос в газете «Украинская правда».

Напомним, новые «дополнительные санкции» Киевом были введены 26 декабря прошлого года. Под ограничения попали «российские компании, бизнесмены, политики и депутаты, работники силовых структур, которые активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

Одновременно, Совет национальной безопасности Украины (СНБО) заявил, что вводятся «ограничительные меры против организаторов так называемых «выборов» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в отношении военных, судей и правоохранителей, причастных к незаконному захвату украинских моряков во время акта агрессии РФ против Украины в Керченском проливе». Кто попал в этот список, также осталось тайной.

Как сообщал «Новый День», ранее Служба безопасности Украины закрыла информацию о проведении проверки госслужащих страны на наличие у них родственников с гражданством России.

В СБУ при этом подчеркнули, что подробные сведения о проверке «являются информацией с ограниченным доступом, которая не подлежит разглашению».

Напомним, после того, как президент Украины Петр Порошенко велел СБУ проверить, есть ли у госслужащих страны родственники с российским гражданством, выяснилось, что родня в России имеется не только у самого украинского президента, но и у ряда других высокопоставленных чиновников. Более того, у Порошенко и главы МИД Украины Павла Климкина нашлись родственники, проживающие в Крыму.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.01.19

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