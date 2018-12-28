Порошенко испугался утечки: СБУ решила прикрыть чиновников с родней в России

Служба безопасности Украины закрыла информацию о проведении проверки госслужащих страны на наличие у них родственников с гражданством России.

В спецслужбе отметили, что такие проверки по поручению президента Петра Порошенко уже проводятся и по их итогам правоохранители принимают меры согласно украинскому законодательству. В СБУ при этом подчеркнули, что подробные сведения о проверке «являются информацией с ограниченным доступом, которая не подлежит разглашению», сообщает ИА «Украинские новости» со ссылкой на полученный от спецслужбы ответ. Стоит отметить, что на Украине нет закона, запрещающего работу в органах госвласти и силовых структурах людям, чьи родственники живут в России.

Как сообщал РИА «Новый День», 16 декабря Порошенко сообщил, что поручил СБУ проверить всех госслужащих на наличие у них родственников-россиян. В первую очередь речь идет о сотрудниках правоохранительных и следственных органов и их семьях. Украинский президент отметил, что его поручение связано с тем, что на Украине есть «большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которые есть родственники в Крыму». Порошенко пригрозил увольнением чиновникам и силовикам, у которых найдется родня в РФ.

Поручение было дано на фоне расследования дела о госизмене, фигурантом которого является первый замглавы Службы внешней разведки страны Сергей Семочко. Суд подтвердил наличие российского гражданства у гражданской жены Семочко и ее дочери.

Между тем украинские журналисты нашли родню в России не только у украинского президента, но и у ряда других высокопоставленных чиновников. Более того, у Порошенко и главы МИД Украины Павла Климкина нашлись родственники, проживающие в Крыму.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 28.12.18

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