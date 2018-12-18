У Порошенко и его свиты отыскалась родня в России: часть из них живет в Крыму

После того, как президент Украины Петр Порошенко велел СБУ проверить, есть ли у госслужащих страны родственники с российским гражданством, выяснилось, что родня в России имеется не только у самого украинского президента, но и у ряда других высокопоставленных чиновников. Более того, у Порошенко и главы МИД Украины Павла Климкина нашлись родственники, проживающие в Крыму.

По сведениям издания Strana.ua, у украинского президента жена старшего сына Юлия Порошенко – уроженка России и прописана с родителями в Санкт-Петербурге по адресу: ул. Белградская, 44. Ее девичья фамилия – Алиханова. До смены фамилии у нее было гражданство РФ и до сих пор неизвестно, сдала ли она российский паспорт, получив гражданство Украины. Скан российского загранпаспорта на имя Юлии Порошенко давно гуляет в интернете.

Издание также сообщает, что мать невестки президента Елена Эмильевна трудится в Ассоциации банков Северо-Запада в Петербурге, отец Лев Фараонович – военный пенсионер.

При этом дядя и тетя матери Юлии Порошенко до сих пор живут в Крыму и даже, по их признанию журналистам, участвовали в референдуме по воссоединению полуострова с Россией.

Отметим, что Алексей Порошенко и Юлия Алиханова заключили брак в 2013 году. По информации СМИ, в том году Порошенко летал к сватам в Петербург.

Глава МИД Украины Павел Климкин не отстает от президента. Как известно, сам он родом из РСФСР – родился в Курске, окончил Московский физико-технический институт. В 2015 году Климкин женился второй раз – его избранницей оказалась Марина Михайленко, работающая в Администрации президента Украины. Ее отец – советский генерал-майором в отставке Юрий Михайленко. В 2014 году он получил медаль «За возвращение Крыма» и проживает на полуострове.

Родня в Крыму нашлась и у командующего силами украинских силовиков в Донбассе Сергея Наева – на полуострове у него проживает младший брат. Там же после выхода на пенсию жил его отец, скончавшийся в 2013 году.

Ранее Порошенко поручил Службе безопасности Украины проверить всех госслужащих страны на наличие у них родственников с гражданством России. В первую очередь речь идет о сотрудниках правоохранительных и следственных органов и их семьях. Украинский президент отметил, что его поручение связано с тем, что на Украине есть «большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которые есть родственники в Крыму». Порошенко пригрозил увольнением чиновникам и силовикам, у которых найдется родня в РФ.

Поручение было дано на фоне расследования дела о госизмене, фигурантом которого является первый замглавы Службы внешней разведки страны Сергей Семочко. Суд на прошлой неделе подтвердил наличие российского гражданства у гражданской жены Семочко и ее дочери.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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