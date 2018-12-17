Порошенко пообещал санкции чиновникам с родней в РФ и возбудился на крымских священников

Служба безопасности Украины проверит всех госслужащих страны на наличие у них родственников с гражданством России. В первую очередь речь идет о сотрудниках правоохранительных и следственных органов и их семьях. Такое поручение дал украинский президент Петр Порошенко.

Он отметил, что его поручение связано с тем, что на Украине есть «большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которые есть родственники в Крыму». По словам Порошенко, по итогам проверки у него появятся основания для увольнения таких сотрудников. «За мной дело не станет», – пообещал он (цитата по 112.ua).

Кроме того, президент Украины велел правоохранителям расследовать «преступления» крымских священников, которые являются гражданами Украины. Порошенко «записал» в вину священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата в Крыму освящение российской военной техники.

Стоит отметить, что Порошенко объявил проверку госслужащих спустя три недели после введения военного положения на Украине сроком на 30 дней и запрета въезда в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Поводом послужил инцидент в Керченском проливе. Напомним, 25 ноября бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» ВМС Украины нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов совершали опасные маневры, игнорируя при этом законные требования российских пограничников остановиться. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе двое сотрудников СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

В Киеве сочли инцидент «актом агрессии», в Москве назвали ситуацию провокацией со стороны киевского режима.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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