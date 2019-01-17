Протяженность убитых дорог в Крыму увеличилась на 75 процентов за полтора года

В Крыму за полтора года значительно выросла протяженность разбитых дорог, требующих срочного ремонта. Это следует из данных активистов регионального отделения Общероссийского народного фронта, которые подвели очередные промежуточные итоги работы проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Данный проект стартовал на полуострове в 2017 году.

По информации крымского отделения организации, если по состоянию на июль 2017 года жители Крыма обнаружили 707 убитых дорожных участков протяженностью 405 км, то к середине января 2019-го на полуострове выявлено почти 700 км разбитых дорог. Увеличение составило около 75 процентов, или почти в полтора раза.

В лидерах по убитым дорогам остаются Ялта, Симферополь, Керчь, Джанкой и Евпатория. От их жителей поступило самое большое число сообщений об изношенных дорожных участках. По данным общественников, жители Ялты сообщили о 370 «убитых» участках, Симферополя – о 330, Керчи – о 193, Джанкоя – о 78, Феодосия – о 62 и Евпатория – о 51, передает РИА «Новости». Всего о разбитых дорогах на полуострове заявили жители 51 городов и сел. С 2017 года жители Крыма обнаружили и сообщили о 1,2 тыс разбитых дорогах. Однако, как отметили в республиканском ОНФ, за это время дорожные службы отремонтировали капитально и ямочно только 180 дорог.

Общественники заявили, что Крым остается одним из лидеров в России по количеству «убитых» дорог, и попеняли крымским властям на некачественное текущее содержание дорог на полуострове.

Как сообщал РИА «Новый День», глава республики Сергей Аксенов в июле 2017 года назначил попавшего минувшей осенью под «уголовку» вице-премьера Виталия Нахлупина куратором регионального и муниципального дорожного хозяйства и создал специально под него Государственный комитет дорожного хозяйства. Вскоре к вице-премьеру прилипло прозвище «дорожный король Крыма». С ним связывают получение определенными фирмами миллиардных госконтрактов на строительство дорог. Полтора года назад прокуратура проверяла связь вице-премьера Крыма с победителем дорожных тендеров.

17 октября 2018 года Нахлупин был задержан правоохранителями в Москве по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение взятки). Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. Через пять дней после ареста вице-премьера глава Крыма срочно присоединил дорожный комитет к минтрансу.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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