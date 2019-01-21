Снегопады и дожди беспощадно обнажили качество дорожного ремонта в Крыму

Путинские общественные ревизоры из ОНФ констатировали отвратительное качество ремонта крымских муниципальных дорог, вскрывшееся после затяжной январской непогоды.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в пресс-службе ОНФ со ссылкой на собственный мониторинг и на предоставленные крымскими жителями свидетельства.

Вместе с тем, строгие путинские общественники, говоря о некачественных дорожных работах, случайно или нет, использовали неконкретную формулировку – «ямочный ремонт прошлых лет».

«Сход первого снега и завершение периода дождевых осадков ознаменовался ухудшением состояния дорожного полотна. В ОНФ поступают обращения граждан, жалующихся на увеличения количества ям, их размеров и разрушения остатков ямочного ремонта прошлых лет. Жители просят обеспечить надлежащее содержание дорог, которые еще можно привести в порядок без проведения многомиллионного капремонта», – доложили в штабе.

Примечательно, что основной поток жалоб поступил из столицы Крыма.

«При выполнении заказа подрядной организацией общественники просят городские власти обратить внимание на соответствие проекта реальной ситуации на месте, количество подземных колодцев, коммуникаций, наличие частных домов и предприятий вдоль дороги, необходимость съездов для них. Учет всех этих вещей в проекте позволит избежать большинства проблем, с которыми подрядчики столкнулись при капремонте в 2018 году, и сократит сроки работ», – аккуратно сформулировали свои советы для администрации Симферополя в ОНФ.

Между тем, жители в подавляющем большинстве выражались не совсем цензурно и предлагали, в том числе, радикальные меры в отношении ответственных чиновников.

Напомним, ранее в ОНФ привели данные, согласно которым протяженность убитых дорог в Крыму увеличилась на 75 процентов за полтора года.

Общественники заявили, что Крым остается одним из лидеров в России по количеству «убитых» дорог, и попеняли крымским властям на некачественное текущее содержание дорог на полуострове.

Как сообщал РИА «Новый День», глава республики Сергей Аксенов в июле 2017 года назначил попавшего минувшей осенью под «уголовку» вице-премьера Виталия Нахлупина куратором регионального и муниципального дорожного хозяйства и создал специально под него Государственный комитет дорожного хозяйства. Вскоре к вице-премьеру прилипло прозвище «дорожный король Крыма». С ним связывают получение определенными фирмами миллиардных госконтрактов на строительство дорог. Полтора года назад прокуратура проверяла связь вице-премьера Крыма с победителем дорожных тендеров.

17 октября 2018 года Нахлупин был задержан правоохранителями в Москве по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение взятки). Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. Через пять дней после ареста вице-премьера глава Крыма срочно присоединил дорожный комитет к минтрансу.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.01.19

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