На подходе к Крымскому мосту завершают проходку километрового тоннеля

На железнодорожном подходе к Крымскому мосту на керченской стороне завершается проходка двухпутного километрового тоннеля. Бригады, проходчиков, двигающиеся навстречу друг другу с северного и южного направлений скоро встретятся.

Тоннель прокладывают в 6 км от Крымского моста. На поверхность было поднято более 60 тысяч кубометров горной породы. После сбойки строители укрепят тоннельный свод и выполнят постоянную монолитную обделку. Строящийся тоннель – часть железной дороги длиной 18 км, которая свяжет Крымский мост с железнодорожной сетью на полуострове через станцию Багерово. Подход состоит из 27 искусственных сооружений, в том числе моста и 5 путепроводов.

«Все идет в графике. Работы по строительству подходных путей и железнодорожной части Крымского моста скоординированы. На сегодня нет сомнений, что вся инфраструктура – и мост, и подходы – заработает, как и планируется, синхронно, к декабрю текущего года. На строительстве ж/д части моста и подхода со стороны Крыма задействовано более 6500 инженеров и рабочих, свыше 500 единиц техники», – рассказал председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж», которая ведет строительство Аркадий Ротенберг.

На другом берегу Керченского пролива, со стороны Тамани, железнодорожники ведут к мосту двухпутную дорогу-подход длиной 40 км, верхнее строение пути готово в полном объеме. Отмечается, что степень готовности искусственных сооружений составляет от 95 до 100%.

Как писал «Новый День», строители уже уложили 11 из 38 километров рельсошпальной решетки на Крымском мосту через Керченский пролив. «Готовы все железнодорожные опоры – 307 конструкций высотой от 5 до 35 метров. Укрупнительная сборка пролетных строений – это 160 тысяч тонн металла – проведена более чем на 90%. На готовые участки мостового полотна уложено 11 из 38 км рельсошпальной решетки», – сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Напомним, Крымский мост – самый протяженный в России, его длина составляет 19 км. Движение транспорта по автомобильной части моста было открыто 16 мая. Движение поездов по железнодорожной части планируется запустить в декабре 2019 года.

Керчь, Иван Гридин

Керчь. Другие новости 18.01.19

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