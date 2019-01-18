Строители отчитались о темпах прокладки рельсов на Крымском мосту

Строители уложили 11 из 38 километров рельсошпальной решетки на Крымском мосту через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост». «Готовы все железнодорожные опоры – 307 конструкций высотой от 5 до 35 метров. Укрупнительная сборка пролетных строений – это 160 тысяч тонн металла – проведена более чем на 90%. На готовые участки мостового полотна уложено 11 из 38 км рельсошпальной решетки», – сообщили в инфоцентре.

Также отмечается, что все свайные работы на восьми участках моста под железную дорогу завершены. Суммарно было погружено почти 3 тыс. свай. Возведение моста идет параллельно с прокладкой железнодорожных подходов к нему на крымском и таманском берегах – это участок протяженностью 18 км в Крыму и 40-километровый – на Тамани.

Напомним, Крымский мост – самый протяженный в России, его длина составляет 19 км. Движение транспорта по автомобильной части моста было открыто 16 мая. Движение поездов по железнодорожной части планируется запустить в декабре 2019 года.

Керчь, Иван Гридин

Керчь. Другие новости 18.01.19

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