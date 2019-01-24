Железнодорожное движение по Крымскому мосту откроется не раньше и не позже

Открытие железнодорожной части Крымского моста состоится строго в соответствии с ранее объявленным графиком.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ответ на запрос «ПолитЭксперта» ответили в информационном центре Крымского моста Most.Life.

Таким образом, строители дезавуировали намёки министра транспорта РФ Евгения Дитриха на возможный досрочный ввод в строй железнодорожного моста через Керченский пролив. Об этом он заявлял 18 января.

«Наши друзья-мостостроители и тоннельщики – люди очень сдержанные в своих оценках. И они научили меня подходить к этим вопросам примерно так же. Мы делаем все возможное, чтобы ускорить проведение работ, если это возможно. Если условия будут позволять, то, несомненно, мы попробуем это сделать», – осторожно пообещал Дитрих, отвечая на вопрос о возможном досрочном запуске железнодорожного движения через пролив.

В инфоцентре Крымского моста подтвердили сегодня, что на объекте уже закончены свайные работы и готовы все 307 железнодорожных опор. Укрупнительная сборка пролетных строений – это 160 тысяч тонн металла – приближается к 100%.

Напомним, председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заявил, что «к будущему декабрю сдадим, как и планируется, железнодорожную часть моста в эксплуатацию».

«Согласно госконтракту, 1 декабря 2019 года железнодорожная часть будет готова к началу эксплуатации», – подтвердил, в свою очередь, начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

Крымский мост – самый протяженный в России, его длина составляет 19 км. Движение транспорта по автомобильной части моста было открыто 16 мая. Движение поездов по железнодорожной части планируется запустить в декабре 2019 года.

Ранее генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин заявил, что продажа билетов на поезда, которые будут ходить по Крымскому мосту, стартует 9 декабря 2019 года.

Симферополь, Иван Капустин

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