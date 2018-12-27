Строители назвали точную дату открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту

Председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заявил, что выполнены все задачи, запланированные строителями железнодорожной части моста через Керченский пролив на 2018 год.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день уже возведены все морские опоры ж/д ветки.

«Новый 2019 год начнем с хорошим заделом и к будущему декабрю сдадим, как и планируется, железнодорожную часть моста в эксплуатацию», – заявил Ротенберг.

Сообщается, что к лету завершится устройство мостового полотна, а к сентябрю закончат укладку рельс.

Окончательный монтаж всех систем и элементов железнодорожной части моста, включая сигнализацию, системы централизации и блокировки, электроснабжения и освещения, завершат к 1 декабря.

«Согласно госконтракту, 1 декабря 2019 года железнодорожная часть будет готова к началу эксплуатации», – доложил, в свою очередь, начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

Напомним, ранее генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин назвал дату начала продажи билетов на поезда, которые будут ходить по Крымскому мосту.

«В декабре 2019 года начинается движение по железнодорожной части Крымского моста, уже назначена дата продажи железнодорожных билетов, это 9 декабря 2019 года», – сообщил Гладилин.

Всего будет запущено десять маршрутов пассажирских поездов с материка в Крым: Москва – Симферополь, Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Москва – Феодосия, Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь, Смоленск – Симферополь, Брянск – Симферополь, Кисловодск – Симферополь.

Поезд Москва – Симферополь будет составлен из двухэтажных вагонов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.12.18

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