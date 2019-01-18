В Минтрансе не исключают досрочную сдачу железнодорожной части Крымского моста

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих не исключил досрочного ввода в строй железнодорожного моста через Керченский пролив.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом министр заявил на церемонии окончания прокладки железнодорожного тоннеля на подходе к Крымскому мосту.

«Наши друзья-мостостроители и тоннельщики – люди очень сдержанные в своих оценках. И они научили меня подходить к этим вопросам примерно так же. Мы делаем все возможное, чтобы ускорить проведение работ, если это возможно. Если условия будут позволять, то, несомненно, мы попробуем это сделать», – осторожно пообещал Дитрих, отвечая на вопрос о возможном досрочном запуске железнодорожного движения через пролив.

Напомним, сегодня строители отчитались, что уложили 11 из 38 километров рельсошпальной решетки на Крымском мосту.

«Готовы все железнодорожные опоры – 307 конструкций высотой от 5 до 35 метров. Укрупнительная сборка пролетных строений – это 160 тысяч тонн металла – проведена более чем на 90%. На готовые участки мостового полотна уложено 11 из 38 км рельсошпальной решетки», – сообщили в инфоцентре.

Также отмечается, что все свайные работы на восьми участках моста под железную дорогу завершены. Суммарно было погружено почти 3 тыс. свай. Возведение моста идет параллельно с прокладкой железнодорожных подходов к нему на крымском и таманском берегах – это участок протяженностью 18 км в Крыму и 40-километровый – на Тамани.

Напомним, Крымский мост – самый протяженный в России, его длина составляет 19 км. Движение транспорта по автомобильной части моста было открыто 16 мая. Движение поездов по железнодорожной части планируется запустить в декабре 2019 года.

Ранее генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин заявил, что продажа билетов на поезда, которые будут ходить по Крымскому мосту, стартует 9 декабря 2019 года.

Симферополь, Иван Капустин

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