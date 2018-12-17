Назначена дата продажи билетов на первые поезда в Крым по мосту через пролив

Генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин назвал дату начала продажи билетов на поезда, которые будут ходить по Крымскому мосту.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», билеты поступят в продажу 9 декабря 2019 года.

«В декабре 2019 года начинается движение по железнодорожной части Крымского моста, уже назначена дата продажи железнодорожных билетов, это 9 декабря 2019 года», – сообщил Гладилин.

Всего будет запущено десять маршрутов пассажирских поездов с материка в Крым: Москва – Симферополь, Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Москва – Феодосия, Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь, Смоленск – Симферополь, Брянск – Симферополь, Кисловодск – Симферополь.

Поезд Москва – Симферополь будет составлен из двухэтажных вагонов.

Предусмотрен также запуск десяти пар грузовых поездов и четырех пар пригородных поездов.

«Это то, что будет проходить через Крымский мост к началу функционирования в 2019 году», – цитирует гладилина ТАСС.

По словам Гладилина, железнодорожный пассажиропоток составит 2,6 млн человек в 2020 году и вырастет до 4,1 млн пассажиров в год к 2025 году.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 17.12.18

В Крым переброшены более 10 истребителей Су-27 и Су-30. / Новый глава украинских раскольников заговорил о возвращении Крыма. / Гройсман: Могерини пообещала секторальные санкции против Москвы и «зеркальные меры» против судов РФ. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»