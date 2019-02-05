Из Крыма на Кубань запустят электрички

«Крымская железная дорога» («КЖД») планирует открыть пригородное сообщение с материком сразу после запуска железнодорожного моста через Керченский пролив.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в пресс-службе «КЖД».

К 47 электричкам, обслуживающих пассажиров в Крыму, добавят четыре пары поездов пригородного сообщения, которые начнут курсировать между полуостровом и Краснодарским краем.

«На сегодняшний день на Крымской железной дороге курсирует 47 поездов пригородного сообщения, из них 28 поездов – на электровозном ходу, 19 – на тепловозном ходу. Они курсируют по следующим направлениям: Симферополь-Евпатория, Симферополь-Севастополь, Симферополь- Джанкой-Соленое озеро, Феодосия-Джанкой, Армянск-Джанкой-Феодосия, Джанкой-Керчь, Феодосия-Керчь. После открытия транспортного мостового перехода через Керченский пролив планируется дополнительно четыре пары пригородных поездов, которые будут следовать по мосту», – цитирует РИА Новости пресс-службу «КЖД».

Напомним, ранее генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин назвал дату начала продажи билетов на дальние поезда, которые будут ходить по Крымскому мосту.

«В декабре 2019 года начинается движение по железнодорожной части Крымского моста, уже назначена дата продажи железнодорожных билетов, это 9 декабря 2019 года», – сообщил Гладилин.

Всего будет запущено десять маршрутов пассажирских поездов с материка в Крым: Москва – Симферополь, Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Москва – Феодосия, Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь, Смоленск – Симферополь, Брянск – Симферополь, Кисловодск – Симферополь.

Поезд Москва – Симферополь будет составлен из двухэтажных вагонов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.02.19

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