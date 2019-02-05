Вокзалы Крыма чистят и белят к приёму дальних поездов

В Крыму завершается подготовка вокзальных комплексов к открытию интенсивного движения поездов между материком и полуостровом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают в пресс-службе «Крымской железной дороги» («КЖД»).

«На полигоне Крымской железной дороги имеется шесть вокзальных комплексов на станциях Симферополь, Севастополь, Джанкой, Евпатория, Феодосия и Керчь. Они все готовы к принятию пассажирских поездов», – цитирует РИА Новости пресс-службу предприятия.

В «КЖД» также доложили о скором завершении работ по обеспечению доступности зданий и сооружений на вокзалах Джанкоя и Севастополя и уточнили, что все вокзальные комплексы будут оборудованы охранно-пожарной сигнализацией.

Что касается пригородного сообщения, то к 47 электричкам, обслуживающих пассажиров в Крыму, добавят четыре пары пригородных поездов, которые начнут курсировать между полуостровом и Краснодарским краем.

Напомним, ранее в информационном центре Крымского моста заявили, что открытие железнодорожного сообщения через Керченский пролив состоится строго в соответствии с ранее объявленным графиком.

«Согласно госконтракту, 1 декабря 2019 года железнодорожная часть будет готова к началу эксплуатации», – подтвердил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.02.19

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