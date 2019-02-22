Объявлена дата запуска поездов по Крымскому мосту

Первый пассажирский поезд пройдет по Крымскому мосту 8 декабря. Продажа билетов на полуостров стартует в сентябре. Такое заявление сделал начальник дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко.

«Нет никаких сомнений, есть полное понимание, что 8 декабря первый поезд придет в Крым», – цитирует топ-менеджера ТАСС.

По его словам, перевозками пассажиров на полуостров займется отдельная транспортная компания, которую назовут в феврале или марте. Резниченко уточнил, что это будет «предприятие с материка, хозяева подвижного состава».

Поезда в четыре крымских города – Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию – будут курсировать Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Билеты на полуострове можно будет купить в 22 пунктах продаж – на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в Ялте и Судаке.

Ранее сообщалось, что в Крыму завершается подготовка вокзалов к открытию движения поездов между материком и полуостровом. К принятию пассажирских составов уже готовы вокзальные комплексы на на станциях Симферополь, Севастополь, Джанкой, Евпатория, Феодосия и Керчь. Ремонтно-подготовительные работы на вокзалах Джанкоя и Севастополя находится на финальной стадии.

Добавим, что с открытием железнодорожного моста через Керченский пролив начнут ходить электрички между полуостровом и Краснодарским краем.

Железнодорожная часть Крымского моста будет готова к началу эксплуатации 1 декабря 2019 года, заявлял ранее начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков. Строительные работы ведутся строго в соответствии с графиком.

Симферополь, служба информации РИА «Новый День»

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