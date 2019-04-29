В Крыму поделились прогнозами на стоимость ж/д билетов с материка

Стоимость железнодорожных билетов с материковой части России в Крым по новому мосту через пролив пока неизвестна.

Однако по предположениям региональной власти цена билетов на поезда не будет превышать стоимость авиабилетов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на заседании общественного совета по строительству Крымского моста рассказал вице-премьер крымского правительства Михаил Селезнёв.

«Стоимость я не назову на данный момент, но по нашим прогнозам, она будет точно дешевле, чем перелёт на самолёте», – цитирует Селезнёва РИА Новости.

Напомним, на сегодняшний день строители уложили 22 километра железнодорожного полотна из 38, запланированных проектом.

Как сообщал «Новый День», ранее председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заявил, что выполнены все задачи, запланированные строителями железнодорожной части моста через Керченский пролив на 2018 год.

«Новый 2019 год начнем с хорошим заделом и к будущему декабрю сдадим, как и планируется, железнодорожную часть моста в эксплуатацию», – заявил Ротенберг.

Сообщается, что к лету завершится устройство мостового полотна, а к сентябрю закончат укладку рельс. Первые технологические прогоны составов начнутся в августе текущего года.

Первый пассажирский поезд пройдет по Крымскому мосту 8 декабря. Продажа билетов на полуостров стартует в сентябре. Такое заявление сделал начальник дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко.

Поезда в четыре крымских города – Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию – будут курсировать из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска. Билеты на полуострове можно будет купить в 22 пунктах продаж – на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в Ялте и Судаке.



Симферополь, Иван Капустин



Симферополь. Другие новости 29.04.19

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