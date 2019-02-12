На железнодорожный мост через Керченский пролив устанавливают мачты освещения и защитные экраны

На железнодорожной части Крымского моста началась работа мо монтажу шумозащитных и ветрозащитных экранов, а также установка освещения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Инфоцентр крымского моста.

«Панели высотой 3 м монтируются на первом и восьмом участках, ближайших к берегам Керченского пролива (с 1-й по 14-ю и с 286-й по 307-ю опоры)", – говорится в сообщении.

«Готовы сплошные шумопоглощающие стенки длиной 410 м и 480 м со стороны Керчи и Тамани, соответственно. Они выполнены из специальных трехслойных панелей с плитами из минеральной ваты», – уточнили в Инфоцентре.

В зависимости от расчётной интенсивности железнодорожного движения, выбран тип шумовой защиты. Строители при монтаже учли все погодные параметры, в том числе, интенсивность движения воздушных масс. Кроме того учтена мощность рассеивания звука и сила его преломления от близлежащих строений.

Одновременно с этим, монтажники приступили к установке стоек освещения на первом участке строительства моста. Всего их будет установлено вдоль железнодородного полотна Крымского моста – 2,5 тысячи, на которых закрепят специальные мощные фонари, с высокими показателями освещенния при экономном энергопотреблении.

Вся система наружного освещения будет работать автоматически. В то же время предусмотрен аварийный ручной режим управления, в том числе – дистанционный.

Напомним, В Крыму завершается подготовка вокзальных комплексов к открытию интенсивного движения поездов между материком и полуостровом.

Также «Крымская железная дорога» («КЖД») планирует открыть пригородное сообщение с материком сразу после запуска железнодорожного моста через Керченский пролив.

Ранее генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин назвал дату начала продажи билетов на дальние поезда, которые будут ходить по Крымскому мосту.

«В декабре 2019 года начинается движение по железнодорожной части Крымского моста, уже назначена дата продажи железнодорожных билетов, это 9 декабря 2019 года», – сообщил Гладилин.

Всего будет запущено десять маршрутов пассажирских поездов с материка в Крым: Москва – Симферополь, Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Москва – Феодосия, Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь, Смоленск – Симферополь, Брянск – Симферополь, Кисловодск – Симферополь.

Поезд Москва – Симферополь будет составлен из двухэтажных вагонов.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.02.19

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