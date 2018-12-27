В Минтрансе рассказали, когда и за счёт чего окупится автомобильная часть Крымского моста

Общий экономический эффект для государства от использования автодорожного моста через Керченский пролив оценивается в 11 миллиардов рублей в год.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил на пресс-конференции глава Минтранса России Евгений Дитрих.

«Мы посмотрели, посчитали те вложения, которые государство в мост направило, и тот эффект, который принесла экономике возможность передвигаться автотранспортом напрямую, без каких-либо дополнительных затрат, – экономия потребителей после ввода автодорожной составляющей моста составляет порядка 11 млрд рублей в год», – рассказал Евгений Дитрих, добавив, что от прямой экономии потребителей выигрывает и экономика страны в целом.

«Потребители, а стало быть наша экономика, сэкономят 11 млрд руб. в год на том, что они, не пользуясь переправой, не пользуясь какими-то окольными путями, будут проезжать напрямую в Крым и обратно – это и люди на личном транспорте, и бизнес на автомобилях. И, собственно, такими темпами мы к 2035 году полностью возвратим за счет вот такой вот экономии стоимость моста в экономических эффектах», – поделился рассчётами глава минтранса.

Напомним, сегодня строители назвали точную дату открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту.

«Согласно госконтракту, 1 декабря 2019 года железнодорожная часть будет готова к началу эксплуатации», – доложил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 27.12.18

Студенты пострадавшего Керченского политехникума вернулись в главный корпус. / Милявская объяснила детско-юношеским дежавю вырвавшуюся фразу об украинском Крыме. / Российский истребитель совершил перехват американского самолёта возле Крыма. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»