Украинский командующий разгневан решимостью России пресечь наступление Киева на Донбасс

Командующий украинской группировкой в Донбассе Сергей Наев угрожает устроить кошмар русским лётчикам, если они осмелятся остановить украинское наступление на Донецкую и Луганскую народные республики.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Наев заявил в интервью изданию «KyivPost».

При этом командующий обвиняет Москву в том, что она сама вынашивает захватнические планы наступления на Украину, а не готовится отразить давно и тщательно разработанное Украиной нападение на Донбасс.

«Во-первых, они увеличили численность своих войск в этом районе. Например, там, где на базах у российско-украинской границы было восемь батальонных тактических групп, сейчас они увеличили этот показатель до 12 в районе моей ответственности. Они также значительно увеличили количество самолетов, готовых действовать с аэродромов на их стороне границы в Донецкой области… Если Российская Федерация будет пытаться использовать свои военно-воздушные силы против нас, они будут иметь такие потери, что ее пилоты откажутся летать здесь», – самоуверенно грозит Наев.

По мнению экспертов, «праведный гнев» и воинственная риторика украинского командующего вызваны как раз тем обстоятельством, что разведка ЛДНР точно определила силы средства, которые сосредоточил Киев для «решающего наступления», и в полном объёме передала данные российским вооружённым силам. Таким образом, скрытный предвыборный блицкриг Порошенко сорван, а открытое наступление на республики может обернуться для украинской армии очередными окружениями и котлами с многочисленными жертвами.

Теперь Наеву остаётся только обвинять Россию в агрессивных наступательных приготовлениях. В частности, в том, что Москва якобы готовит захват Мариуполя для полного взятия под контроль Азовского моря и создания мощного плацдарма, с целью пробить широкий стратегический сухопутный коридор в Крым.

Напомним, с середины прошлого меcяца все военные подразделения и средства Донецкой народной республики приведены в полную боеготовность в связи с угрозой полномасштабного наступления украинских войск. На данный момент воинские части доукомплектованы на 100% и обеспечены необходимым вооружением, техникой и боеприпасами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о подготовке Киевом вооруженной провокации на линии соприкосновения с Донбассом, после которой украинские войска начнут «стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата территории Приазовья и выхода на границу с Россией».

Кроме того, сообщалось, что украинское командование сосредоточило крупную группировку для наступления на позиции ополченцев со стороны Мариуполя с целью захвата азовского побережья ДНР и выхода к границе РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.01.19

В Крыму управились с запуском Симферопольской и Севастопольской ТЭС. / Украина собирается объявить Жириновского государственным преступником. / Перекрытие Украиной Северо-Крымского канала обернулось экологической катастрофой на озере Сиваш. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»