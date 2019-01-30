Украинский генерал пугает Германию ракетами в Крыму

Заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко убеждает представителей Германии в том, что размещённые в Крыму ракеты якобы несут смертельную угрозу странам Восточной Европы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил во время визита в Берлин.

По его словам, Россия «продолжает милитаризацию аннексированного Крыма ракетами», которые накрывают территории всех стран Восточной Европы.

Не забыл Петренко пожаловаться немецкой делегации и на «резкое обострение угроз для безопасности Украины», заявив, что Россия наращивает наступательную войсковую группировку на границе «Незалежной».

«Ситуация на Донбассе и в Азовско-Черноморском регионе характеризуется наращиванием наступательных группировок вблизи границы Украины и милитаризацией Крымского полуострова, в том числе с размещением ракетных комплексов, что является угрозой для восточноевропейских стран», – цитирует украинского генерала пресс-служба Минообороны Украины.

Также украинская делегация убеждала немецкую добиться введения миротворцев ООН в Донбасс и развертывануть миссию ОБСЕ в Черном и Азовском морях для «защиты украинских территорий».

Напомним, накануне звено украинской авиации в составе двух штурмовиков и двух истребителей провело тренировку по обнаружению и уничтожению «вражеских морских целей» в акватории Азовского моря.

Ранее командующего украинской группировкой в Донбассе Сергея Наева разгневала решимость России пресечь наступление Киева на Донбасс.

Он угрожает устроить кошмар русским лётчикам, если они осмелятся остановить украинское наступление на Донецкую и Луганскую народные республики.

При этом командующий обвиняет Москву в том, что она сама вынашивает захватнические планы наступления на Украину, а не готовится отразить давно и тщательно разработанное Украиной нападение на Донбасс.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 30.01.19

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