Украинская авиация отработала задачи по уничтожению российских кораблей в Азовском море

Звено украинской авиации в составе двух штурмовиков и двух истребителей советского производства провело накануне тренировку по обнаружению и уничтожению «вражеских морских целей» в акватории Азовского моря.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информацию об этом распространил пресс-центр «Операции объединенных сил» Украины.

Как известно, в Киеве официально называют Российскую Федерацию «страной-агрессором», и других «вражеских целей» в Азовском море, кроме российских, у военных из «Незалежной» нет.

«Военные летчики провели тренировку над Азовом.

По приказу Командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева 27.01.2019 г. проведена проверка (тренировка) очередного звена ударных самолетов с поддержкой действий на море кораблей Военно-Морских Сил Украины и Государственной пограничной службы Украины, которые действуют в составе Объединенных сил и осуществляют патрулирование акватории Азовского моря в пределах района ООС.

В ходе проверки готовности был отработан ряд задач.

Практическое наведение на морские цели врага осуществлялось с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове.

Реагирование с выходом на вражескую морскую цель проведено в определенное нормативом время.

Военные летчики, военные моряки и моряки ГНСУ с задачей справились и получили оценку «готовы к выполнению задач по назначению.»

Вместе победим!», – говорится в сообщении под опубликованным видео с пролётом звена украинских боевых самолётов над Азовом.

Напомним, командующий украинской группировкой в Донбассе Сергей Наев разгневан решимостью России пресечь наступление Киева на Донбасс.

Он угрожает устроить кошмар русским лётчикам, если они осмелятся остановить украинское наступление на Донецкую и Луганскую народные республики.

При этом командующий обвиняет Москву в том, что она сама вынашивает захватнические планы наступления на Украину, а не готовится отразить давно и тщательно разработанное Украиной нападение на Донбасс.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.01.19

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