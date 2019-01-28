Экспертиза для бедных: в Киеве гадают, сколько дней продержится ВСУ против ВС РФ

Украина не успеет собрать резервистов для поддержания первой линии обороны украинской армии в случае стремительного наступления российских войск.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил заместитель директора украинского Института мировой политики Николай Белесков.

В связи с этим, по словам Белескова, необходимо приступить к формированию контрактной армии, чтобы закрыть наиболее уязвимые направления.

«В декабре прошлого года озвучивалась мысль, что нам нужна контрактная армия. Я с этим абсолютно согласен. Даже по той простой причине, что, если у нас будет армия нынешнего типа комплектации, мы банально можем не успеть добрать так называемую первую линию резерва и вовремя встретить русских. Потому что основные боевые действия в случае войны, выстоит Украина или нет, это решится на протяжении 7-10 дней. Расстояния левого берега не такие большие, потому мы банально можем не успеть призвать резерв», – рассчитал эксперт.

Свою аналитику Белесков подкрепил рассуждениями о том, что из контрактников надо сформировать мобильные и боеспособные бригады, полностью укомплектованные физически здоровым и высоко мотивированным личным составом.

«Но по правде я сомневаюсь, что с тем бюджетом, который у нас есть, можно создать контрактную армию. В конце концов, контрактная армия – это прерогатива богатых», – спустился в конце доклада с облаков Белесков.

Напомним, накануне звено украинской авиации в составе двух штурмовиков и двух истребителей советского производства провело тренировку по обнаружению и уничтожению «вражеских морских целей» в акватории Азовского моря.

Ранее командующего украинской группировкой в Донбассе Сергея Наева разгневала решимость России пресечь наступление Киева на Донбасс.

Он угрожает устроить кошмар русским лётчикам, если они осмелятся остановить украинское наступление на Донецкую и Луганскую народные республики.

При этом командующий обвиняет Москву в том, что она сама вынашивает захватнические планы наступления на Украину, а не готовится отразить давно и тщательно разработанное Украиной нападение на Донбасс.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.01.19

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