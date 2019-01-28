В Вашингтоне передумали выдвигать Вакарчука на пост президента Украины

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, которому большинство экспертов прочило неплохие шансы на победу в президентской гонке на Украине, публично отказался выдвигать свою кандидатуру на пост главы «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», официальное заявление об отказе Вакарчук опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

Музыкант объявил, что будет вместе со своей командой единомышленников добиваться «европейских» перемен в стране не через высший государственный пост, а другими способами, – в том числе, и на музыкальной сцене. Однако не объяснил какими конкретно.

«В течение года мне задают вопрос буду ли я баллотироваться на пост Президента Украины в 2019 году.

Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой – мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над «і», снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах 2019 года.

Я хорошо осознаю, что сейчас, в джинсах могу сделать больше для страны, чем надев галстук. И я не собираюсь стоять в стороне.

Каждый день, общаясь с людьми, я чувствую их разочарование и уныние. Я вижу, как коррупция и несправедливость разъедает нашу страну изнутри. Я вижу, как беспринципность политиков и жадность чиновников делают нашу страну слабее.

Так не должно быть! И нам под силу это изменить.

Вместе с моей командой, я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов – людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы – превыше всего.

Я верю – настоящие изменения возможны! И не важно, в песнях или в политике, я всегда буду с вами на этом пути – пути настоящих перемен», – заверил Вакарчук.

Как сообщал «Новый День», разочаровавшись в коррумпированном Порошенко уже в первые годы его правления, в Вашингтоне давно рассматривали популярного музыканта в качестве подходящей ему замены.

По мнению американских кураторов, следующим президентом Украины должен был стать человек, «не запачканный политикой». Такое условие выдвигали в вашингтоне еще в 2017 году. И такой «нужный» человек уже был найден.

Новый кандидат, как писали СМИ, не запятнан воровством, обожаем миллионами (в том числе и в России) и хорошо поет.

«Можно зайти в Twitter и посмотреть, как Вакарчука сейчас водят по американским кабинетам. Господин Макфолл, бывший посол, «лучший друг» России всюду с ним позирует… Вакарчука готовят, это не секрет», – отмечал директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

Напомним, лидер популярной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук долго входил в тройку самых желанных кандидатов на пост президента Украины, при том, что музыкант ничего публично не заявлял, а социологические компании сами включали его в рейтинги.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.01.19

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