Порошенко пошел на второй срок и заговорил о мире с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил о выдвижении своей кандидатуры на второй срок. Об этом он объявил в ходе международного форума, который проходит в Киеве.

Порошенко объяснил свое решение, принятое, по всей видимости, с ведома вашингтонских кураторов, «ощущением глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и будущими поколениями». Именно оно, уверяет глава «Незалежной», «вынудило» его баллотировать на президентский пост. На выборы Порошенко пойдет самовыдвиженцем.

Он также объявил, что в 2024 году Украина подаст заявку на вступление в Евросоюз. При этом он выразил уверенность, что Киев получит план действий по членству в НАТО.

Кроме того, украинский президент заявил о необходимости «холодного мира» с Россией, потому что «люди устали от войны». «Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир», – заявил Порошенко. По его словам, на предстоящих выборах тема войны и мира будет одной из главных.

Как сообщал РИА «Новый День», выборы президента Украины назначены на 31 марта. К настоящему моменту ЦИК зарегистрировал 22 кандидата в президенты. В числе главных соперников Порошенко эксперты называют лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко и шоумена Владимира Зеленского.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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