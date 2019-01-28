«Да, он не тянет, но…» Жириновский предрек Порошенко еще один президентский срок

На предстоящих выборах президента Украины победу одержит действующий глава государства Петр Порошенко. С таким прогнозом, как передает корреспондент РИА «Новый День», выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая сегодня в Госдуме на «круглом столе».

«Есть два реальных кандидата, Порошенко и Тимошенко, Зеленский исключается, – заявил Жириновский. – Народ ненавидит Порошенко. Выборы состоятся, и победит Порошенко. Почему? Потому, что главную скрипку играют США, они сделают ставку на Порошенко».

Лидер ЛДПР пояснил, что Вашингтону проще манипулировать именно Порошенко, поскольку он перевыполнил те задачи, которые перед ним ставились.

«Да, он не тянет – как не тянул Ельцин, но у Порошенко выше рейтинг, чем был у Ельцина, когда он шел на второй срок. Порошенко сделал все, что просили американцы – и даже больше. Он наглухо рассорил два народа, русский и украинский, да еще устроил страшнейший раскол в религии, православие расколол. Он уже ва-банк пошел. Он надежен, и так замаран во всех коррупционных схемах, что им легко управлять, потому что любой другой президент его посадит за его коррупционные схемы. Поэтому он победит», – считает Жириновский.

Как сообщал «Новый День», выборы президента Украины назначены на 31 марта. В числе главных соперников Порошенко эксперты называют лидера партии «Батьковщина» Юлию Тимошенко и популярного шоумена Владимира Зеленского.

Стоит отметить, что на прошлой неделе стало известно о возбуждении Генеральной прокуратурой Украины уголовного дела против Жириновского. Лидеру ЛДПР инкриминируется «посягательство» на неприкосновенность и территориальную целостность «Незалежной» за его неоднократные заявления о принадлежности Крыма и юго-восточных областей Украины. Согласно уголовному кодексу Украины, Жириновскому грозит до 12 лет лишения свободы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.01.19

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