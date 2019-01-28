Надругавшийся над «вежливым человеком» вандал отправлен за решётку

Хулиган, обливший краской памятник «вежливым людям» в Симферополе, официально обвинён в вандализме.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о возбуждении уголовного дела в отношении злоумышленника объявило МВД по Республике Крым.

«В настоящее время он арестован в порядке статьи 91 (по подозрению в совершении преступления) УПК РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 (вандализм) УК РФ»,– уточнили в пресс-службе ведомства.

Арестованный уже дал признательные показания. Следственные действия и выяснение мотивов продолжаются.

Как сообщал «Новый День», в Симферополе ночью хулиган в состоянии алкогольного опьянения облил красной краской памятник «вежливым людям» и табличку. Злоумышленника удалось поймать.

Вандала задержали сотрудники службы безопасности и передали его полицейским.

Впрочем, необратимых повреждений удалось избежать. Коммунальщикам пришлось всю ночь отмывать памятник, чтобы привести его в порядок, передают «Вести Крым».

Напомним, в июле 2016 года В Крыму торжественно открыли памятник «вежливым людям» – российским военнослужащим, обеспечившим бескровный переход республики и Севастополя в состав РФ.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 28.01.19

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