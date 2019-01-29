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Вторник, 29 января 2019, 10:21 мск

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Обливший краской памятник «вежливым людям» украинец политизирует свое дело

Фото: «Вести Крым» (vesti-k.ru)

Мужчина, который облил красной краской памятник «вежливым людям» в Симферополе, заявил, что мотивом для его поступка стало недовольство ситуацией в Крыму. Сам вандал является гражданином Украины.

Как заявила российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова, украинец «хочет дать некую политическую огласку». По ее мнению, в этом деле имеет место «определенный элемент провокации».

В настоящее время мужчина находится в СИЗО по обвинению в вандализме. Москалькова отметила, что украинец содержится в хороших условиях, обеспечен трехразовым питанием и за медицинской помощью не обращался, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», в Симферополе в ночь с 27 на 28 января хулиган в состоянии алкогольного опьянения облил красной краской памятник «вежливым людям». Мужчину задержали сотрудники службы безопасности и передали его полицейским. Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм».

Напомним, в июле 2016 года В Крыму торжественно открыли памятник «вежливым людям» – российским военнослужащим, обеспечившим бескровный переход республики и Севастополя в состав РФ.

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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