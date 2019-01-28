В Крыму задержали вандала, испортившего памятник «вежливым людям»

В Симферополе хулиган облил красной краской памятник «вежливым людям». Злоумышленника удалось задержать. Ему грозит статья за вандализм.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, мужчина в состоянии алкогольного опьянения облил краской сам памятник и табличку. Вандала задержали сотрудники службы безопасности и передали его полицейским.

Фото: «Вести Крым» (vesti-k.ru)

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 214 УК РФ «Вандализм».

Впрочем, необратимых повреждений удалось избежать. Коммунальщикам пришлось всю ночь отмывать памятник, чтобы привести его в порядок, передают «Вести Крым».

Фото: «Вести Крым» (vesti-k.ru)

Симферополь, Служба информации РИА «Новый День»

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