В Алупке вандалы уничтожили памятную доску жертвам Красного террора (ФОТО, ВИДЕО)

В Алупке неизвестные вандалы разбили гранитную памятную плиту, установленную на месте массовых расстрелов офицеров и солдат Белой армии в 1920 году.

Памятная доска жертвам Красного террора была открыта в 2007 году на месте массовых расстрелов в лесу неподалеку от алупкинского кладбища. Там же был установлен крест. О факте вандализма сообщил местный житель Дмитрий Лебедев в группе «Доска позора Ялты» в Facebook.

Вандалы разбили памятную плиту жертвам красного террора

«Посмотрите, друзья, что сделали какие-то изверги?! Еще неделю назад все было целое, сегодня прислали фото. Место расстрелянных в 1920 году – более 1000 человек – над Алупкой», – написал активист. Мемориальную доску, скорее всего, разбили камнями, которые валялись рядом. На разбитой плите было написано: «На этом месте в начале декабря 1920 года было расстреляно во время Красного террора более 1000 человек раненых и больных воинов из госпиталей Алупки. Покой, Господи, души рабов Твоих, погибших в братоубийственной смуте».

Фото Дмитрия Лебедева/группа «Доска позора Ялты» в Facebook

Сотрудники полиции уже начали проверку по факту вандализма.

Тем временем местные жители в соцсетях обсуждают установку новой памятной таблички, стоимость которой оценивается в 8 тысяч рублей. Они предлагают для этого объявить сбор денег и сделать новую плиту железной, чтобы предотвратить повторное осквернение.

Алупка, служба информации РИА «Новый День»

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