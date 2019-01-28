Немецкий журналист: Германия платит беженцам с Востока больше, чем ленинградским блокадникам

Официальный Берлин уделяет большое внимание всем жертвам немецкого нацизма, кроме советсткого народа. Принимать мизерную «помощь» для ленинградских блокадников российскому руководству в таких условиях – унизительно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил политолог и главный редактор немецкого журнала «World Economy» Александр Сосновский.

«Сегодня в Германии отмечают День жертв национал-социализма, так совпало (с освобождением Ленинграда). Многие немецкие политики выступили в преддверии этого дня с различными заявлениями, начиная с Ангелы Меркель, мамочки нации, заканчивая представителями различных партий. В своих речах они говорили о всём чём угодно, я не нашёл ни одного упоминания ни о жертвах, которые понесла Россия, ни о Питере, ни о чём другом.

Конечно, речь идёт в первую очередь о жертвах Холокоста, но невозможно говорить о дне памяти жертв национал-социализма, упоминая только одних и не говоря о других. Это нонсенс, который в Германии становится нормой», – приводит слова возмущённого журналиста «Политнавигатор».

Кроме того, Сосновский назвал неприемлемой сумму компенсации за долгую и бесчеловечную осаду Ленинграда германским рейхом.

«Как представитель Германии я тоже умею считать, и я переложил эти цифры на те приблизительно сто тысяч ещё живущих блокадников, оказалось, что каждому из них Германия милостиво выделила по 120 евро. Это, конечно, «гигантская сумма», если её сравнивать с той суммой, какую получает любой беженец, который никакого отношения к Германии не имеет, от Германии никак не пострадал, а просто приезжает туда и получает в год приблизительно пять тысяч евро.

Поэтому, если говорить об этих деньгах, об этой «помощи», я бы сказал так: было бы правильно, если бы российское государство нашло возможность выплатить 12 миллионов своих, отказавшись от немецких. Это поняли бы правильно и блокадники, и немцы, что нельзя подобными «подарками» унижать тех, кому ты должен намного больше», – убеждён Александр Сосновский.

Напомним, ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков выступил с жесткой критикой немецких СМИ после публикации в издании Süddeutsche Zeitung статьи о том, что Россия героизирует жертв блокады Ленинграда, чего делать, по мнению ее автора, нельзя. Журналистка газеты сочла неподобающим проведение военного парада в честь 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение правительства ФРГ выделить 12 млн евро блокадниками Ленинграда. По ее словам, это не означает закрытия вопроса о выплате Берлином индивидуальных компенсаций всем жителям города-героя, пережившим блокаду. Дипломат отметила, что в поддержке нуждаются все блокадники вне зависимости от национальности.

Симферополь, Иван Капустин

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