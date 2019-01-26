«Пусть лучше помолчат и не лезут в наши дела»: в России жестко ответили немецким СМИ за слова о блокаде Ленинграда

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков выступил с жесткой критикой немецких СМИ после публикации в издании Süddeutsche Zeitung статьи о том, что Россия героизирует жертв блокады Ленинграда, чего делать, по мнению ее автора, нельзя. Журналистка газеты сочла неподобающим проведение военного парада в честь 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

Сенатор заявил в своем твиттере, что немецкие издания, поднявшие данную тему, «совсем берега потеряли». «Такая критика и неуместна, и безнравственна», – написал Пушков.

«Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать», – возмутился политик. Он предложил немецким журналистам описать «ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа».

Депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Боярский в свою очередь призвал немецкие СМИ не вмешиваться в празднование 75-летия снятия блокады Ленинграда. «Я бы на их месте аккуратнее вмешивался в наши суверенные дела», – заявил парламентарий радиостанции «Говорит Москва». «Их мнение нас интересовать должно в последнюю очередь, когда речь идет о наших праздниках», – подчеркнул он. Депутат также пояснил, почему жители Санкт-Петербурга считают уместным проведение в день снятия блокады военного парада. «Для многих тех, кто прошел через этот ад и по сей день вспоминает о тех дня, когда пришло освобождение, для них это, безусловно, был День Победы. День ленинградской победы. В день всеобщей победы 9 мая мы проводим военный парад. Поэтому военный парад 27 января тоже имеет право на существование», – заявил Боярский.

Ранее журналистка немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Зильке Бигальке в своей статье раскритиковала запланированный в Петербурге на 27 января парад в честь 75-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По ее словам, в России празднование годовщины снятия блокады Ленинграда «приобрело характер торжества, но речь идет о масштабной трагедии». Журналистка отметила, что власти, организуя парад, «делают акцент на национальной гордости, а не на памяти».

Бигальке считает неправильным, что Москва «представляет осажденных как героев, мужественно сопротивлявшихся немцам». Она отметила, что блокада Ленинграда была настоящим геноцидом, в результате которого «погибло более миллиона человек». По мнению Бигальке, после Второй мировой войны ни одна из сторон не была заинтересована в том, чтобы охарактеризовать события в Ленинграде именно так. «Получается, блокаду видят так, что ее жертвы отдали свои жизни за победу русского народа. Как будто их гибель была оправдана, как если бы они добровольно умерли от голода. Это умаляет случившееся и это опасно», – резюмирует автор статьи.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.01.19

Еще один екатеринбургский депутат уедет в Омск к губернатору Буркову. / Ямальский полковник, сменивший имя и фамилию, переехал в другой регион. / На Ямале осудили знаменитую банду обнальщиков. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»