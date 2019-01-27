Танки, «Искандер» и «Стрижи»: в Петербурге прошел парад в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге прошел памятный парад в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В составе расчетов по Дворцовой площади прошли более 2,5 тыс. военнослужащих и сотрудников силовых структур. В параде также приняли участие около 100 единиц техники.

Парад начался с минуты молчания под звуки метронома в память о погибших ленинградцах и защитниках города.

Открыли торжественный марш военнослужащие роты почетного караула Санкт-Петербургского гарнизона, которые пронесли флаг России и знамя города-героя Ленинграда, штандарты фронтов участвовавших в освобождении города, сообщает ТАСС. За ними в парадном строю прошли курсанты Военно-медицинской академии и Военного учебно-научного центра ВМС РФ в исторической форме: шапках-ушанках, меховых полушубках, шинелях, бушлатах и валенках.

Механизированную колонну возглавил легендарный советский танк Т-34. По площади прошла другая техника времен войны: бронеавтомобили «БА-64» и «БА Скаут», мотоцикл советских разведчиков «М-72», «ГАЗ-67» и трехтонный тягач «ЗИС-5» с гаубицей М-30 и 37-мм зенитной пушкой, передает «Фонтанка». Современную технику представили бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72-Б3, гаубицы Д-30, бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», а также оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

Завершился парад пролетом авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи».

На парад пришли посмотреть несколько тысяч человек. На трибунах присутствовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и врио губернатора Петербурга Александр Беглов, ветераны Великой Отечественной войны и блокадники.

Сегодня в Петербурге запланировано более 100 памятных мероприятий, посвященных юбилею снятия блокады. В торжествах примет участие президент РФ Владимир Путин, он уже прилетел в Северную столицу. Ранее сегодня глава государства выделил 150 млн рублей петербургскому музею блокады Ленинграда на проведение соответствующей выставки.

Ленинград находился в осаде 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода и бомбовых ударов погибли до 1,5 млн жителей.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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