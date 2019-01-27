МИД России напомнил Берлину о компенсациях блокадникам Ленинграда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение правительства ФРГ выделить 12 млн евро блокадниками Ленинграда. По ее словам, это не означает закрытия вопроса о выплате Берлином индивидуальных компенсаций всем жителям города-героя, пережившим блокаду. Дипломат отметила, что в поддержке нуждаются все блокадники вне зависимости от национальности.

Захарова напомнила, что ранее правительство ФРГ выплатило компенсации в размере 2500 евро ленинградским блокадникам, но тогда деньги достались лишь жителям еврейской национальности в рамках ответственности Германии за Холокост. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Ранее немецкое правительство приняло решение выделить 12 млн евро блокадникам Ленинграда. Эти деньги пойдут на реконструкцию госпиталя для ветеранов в Петербурге, а также создание и деятельность российско-германского Центра встреч в Северной столице. Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас приветствовали данное решение. Они выразили уверенность, что этот гуманитарный жест повысит качество жизни блокадников Ленинграда и «послужит делу исторического примирения между народами обеих стран как основы наших двусторонних отношений в будущем».

Ленинград находился в фашисткой блокаде 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время от голода, холода и бомбовых ударов погибли до 1,5 млн жителей. Сегодня в городе-герое прошел военный парад, посвященный 75-летней годовщины снятия блокады.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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